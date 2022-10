Era il 28 giugno e sul raccordo Sicignano - Potenza c'erano degli angeli in divisa: ecco l'attestato di gratitudine dal Comune di Moliterno

Mercoledì 19 ottobre il Sindaco di Moliterno Antonio Rubino, unitamente agli Assessori Anna Maria La Torraca, Antonio Zambrino e Giovanni Risi, ha consegnato al Vice Ispettore Cartolano Giuseppe ed al Sovrintendente Canosa Francesco, in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Moliterno ed al Sovrintendente Lopardo Maurizio, in servizio presso la Sezione della Specialità di Potenza, un “Attestato di gratitudine” per l’intervento dagli stessi operato lo scorso 28 giugno.



Quel giorno, in servizio lungo il Raccordo Autostradale A05 Sicignano d. A. – Potenza i tre poliziotti, alla vista di un uomo che, dopo aver scavalcato la barriera di recinzione del viadotto “Fiumara di Tito”, minacciava di lanciarsi nel vuoto, si prodigavano in maniera esemplare riuscendo a farlo desistere dal proposito suicidario. Alla cerimonia, svoltasi nel cortile della Casa Comunale di Moliterno, hanno presenziato il Vice Questore dr. Lorenzo Guarnaccia, in rappresentanza del Questore di Potenza, il Primo Dirigente dr. Giuseppe Persano, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza ed il Funzionario Addetto Commissario Capo dr. Salvatore Forlenza.

Durante la consegna del premio, il Sindaco ha evidenziato il profondo legame che da tempo immemore intercorre tra il presidio della Polizia di Stato e la Comunità di Moliterno. I rappresentanti della Polizia di Stato hanno espresso il ringraziamento per l’attenzione e l‘attestazione di stima ricevuta.