Giro d'Italia 2023, Melfi sarà tappa di arrivo. La soddisfazione del sindaco Maglione

Giro d'Italia 2023, la Basilicata sarà ancora protagonista con l'arrivo a Melfi e partenza da Venosa

IL COMMENTO DEL SINDACO

“Siamo particolarmente contenti per l’occasione che ci viene offerta come Città e come territorio. L’arrivo di tappa a Melfi accenderà i riflettori sul nostro ricco patrimonio monumentale, artistico e culturale. E proveremo ad utilizzare opportunità come efficace promozione turistica di un comprensorio che vuole essere sempre più attento ad investire maggiori risorse in questo settore”. Afferma il primo cittadino di Melfi, Giuseppe Maglione