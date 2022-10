L'inchiesta sulla Sanità lucana: dopo Pittella arriva pure la smentita di Moles: «Estraneo alle vicende»

"Notizie in uscita oggi su alcuni organi di stampa mi danno tra gli indagati dell'indagine in corso presso la Procura della Repubblica di Potenza sul cosiddetto sistema di potere in Basilicata. Nel mettermi a completa ed immediata disposizione dell'Autorità giudiziaria, ove fosse necessario un qualsiasi approfondimento che mi riguarda, sin d'ora preciso la mia assoluta estraneità alle vicende ipotizzate negli articoli di stampa, ricordando il mio quotidiano impegno volto all'affermazione dei principi di legalità e trasparenza in politica e nella Pubblica Amministrazione che ho sempre perseguito durante il mio mandato di Senatore e Coordinatore Regionale di Forza Italia - Basilicata. Attendo perciò con ansia che i pubblici ministeri assegnatari del fascicolo, che, sino ad oggi, non hanno mai ritenuto di informarmi della eventuale pendenza di indagini a mio carico, mi convochino allo scopo di chiarire, ove necessario, la mia posizione. Mi riservo comunque, qualora ve ne siano i presupposti, di agire nelle sedi competenti a tutela della mia onorabilità, così improvvidamente lesa dalle notizie di stampa diffuse in queste ore". Lo comunica in una nota il Senatore Giuseppe Moles.