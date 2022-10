Autocertificazione bonus gas, Coviello (FdI) si rivolge agli amministratori comunali: "Questo è il tempo della collaborazione e non delle polemiche"

"Apprendo con stupore le esternazioni di Rocco Guarino, presidente della Lega delle Autonomie Locali, sulla modalità di fruizione del bonus gas. Ma dovrebbe far riflettere che a contestare il metodo non siano i cittadini lucani, bensì un ristretto gruppo di amministratori ed ex amministratori che - ironia della sorte - fanno capo a quel centrosinistra che fin dal primo istante e con il sostegno della Cgil non ha visto di buon occhio l'azzeramento della componente gas in bolletta secondo i criteri individuati nel corso dell'iter legislativo. Per onestà intellettuale bisogna premettere che non essendoci precedenti in materia è normale non avere un modus operandi da replicare e comprendo bene le perplessità organizzative e le difficoltà iniziali da parte dei sindaci, molti dei quali hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione già nella gestione dei momenti più difficili della pandemia e sapranno certamente far fronte anche a questa situazione nell'ottica della leale collaborazione tra le istituzioni e soprattutto a vantaggio dei cittadini che potranno beneficiare, in un complesso momento di difficoltà economica, di un significativo sconto in bolletta. Da un lato ci sono amministratori che stanno predisponendo le proprie strutture in sinergia con gli uffici regionali, dall'altro c'è chi solleva sterili polemiche a mezzo social e stampa, come il sindaco di Matera che addirittura, da quel che si apprende, rifiuta di raccogliere la documentazione. Si tratta di uno strumento rivoluzionario nella gestione delle nostre risorse a vantaggio diretto delle famiglie e il buon senso avrebbe voluto - perché no - anche una raccolta casa per casa. I lucani avranno memoria di chi ha provato ad ostacolare il bonus gas. Questo è il tempo della collaborazione e non delle polemiche", così in una nota il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello.