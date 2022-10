Lucani mondo: definito il programma dei prossimi tre anni

Il Comitato esecutivo della Commissione regionale dei Lucani nel Mondo, che si è riunito a Viggiano (Potenza), ha approvato le iniziative dedicate ai lucani all'estero da attuare nel prossimo triennio. Nel corso dell'incontro - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa del consiglio regionale - sono state indicate le principali misure della programmazione ed è stato posto l'accento "sull'importanza del turismo di ritorno per far avvicinare i giovani alla terra di origine", altre alla "rigenerazione dei borghi lucani". Oggi e domani sono previste tre sessioni di lavoro sulla valorizzazione delle risorse energetiche, gap infrastrutturale, questione demografica, sullo sviluppo sostenibile per i borghi lucani e sull'associazionismo.