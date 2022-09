Il Pd lucano riesce a portare il napoletano Amendola a Montecitorio

È Enzo Amendola del Pd l’ultimo eletto in Basilicata. Il neo deputato campano, come riporta il sito del Ministero dell’Interno, la spunta sul candidato di Azione e Italia Viva Mario Polese il quale in una nota social scrive: Auguri di buon lavoro ai neo eletti parlamentari lucani. Sono sommerso dall’affetto di tanti, il risultato resta straordinario e voglio condividerlo con ciascuno di voi. Grazie e…in marcia, comincia la sfida più bella”.

Si completa così il quadro degli eletti in Basilicata.

SENATO : Casellati (Fi), Rosa (FdI), Turco (M5s)

CAMERA: Caiata e Mattia (FdI), Lomuti (M5s), Amendola (Pd)