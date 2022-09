A Lagopesole torna il corteo storico "Alla corte di Federico II. In campis et in castris lacus pensulis"

Ritornerà domani, sabato 24 settembre, a partire dalle 16.30, tra le vie del borgo di Lagopesole (Potenza), il corteo storico "Alla corte di Federico II. In campis et in castris lacus pensulis". Si comincerà dal Castello normanno-svevo e poi il corteo sfilerà tra le strade di quello che fu considerato il luogo di riposo dell'Imperatore del Sacro Romano impero e riserva di caccia naturale, dove Federico si ritirava per la caccia con il falco e trovare sollievo dal peso del governo. In un comunicato diffuso dal Centro di cultura per l'educazione permanente di Lagopesole, è descritto il programma che prevederà anche spettacoli di falconeria, sbandieratori, la rappresentazione di duelli d'epoca e l'esposizione delle armi usate.