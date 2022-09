Inizia oggi a Matera il convegno “A cento anni dalla marcia su Roma. Il peso del passato”

Il convegno Sissco, organizzato per la prima volta in Basilicata in collaborazione con l’ateneo lucano, rappresenta da sempre uno dei più significativi momenti di approfondimento scientifico su temi e questioni di storia contemporanea; nell’edizione 2022, cogliendo l’occasione del centenario della marcia su Roma, si cercherà di fare il punto sulle nuove ricerche relative alle eredità del passato nella storia italiana del secondo Novecento. L’obiettivo è quello di censire nuovi studi, favorendo un arricchimento incrociato e sviluppando nuove chiavi di analisi intorno a un importante tornante storico del Novecento italiano. Gli studi storici sulle origini e lo sviluppo del movimento fascista, infatti, sul regime e i suoi principali aspetti, sulla vita degli italiani durante il fascismo, così come sull’antifascismo rappresentano ormai un patrimonio ricchissimo. Proprio per questo, appare importante cercare di mettere a sistema un aspetto diverso ma non meno decisivo della questione fascismo: quello del peso che il ventennio ha esercitato sulla società del dopoguerra. Per questo, privilegerà la collocazione del problema in un’ottica comparativa, che cerchi di confrontare il caso italiano con il peso esercitato dal passato totalitario o dittatoriale anche in altre realtà.

L’iniziativa, che rientra tra quelle del quarantennale Unibas, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni ed è stata organizzata in collaborazione con: Provincia di Matera, Comune di Matera, Centro studi internazionali “Emilio Colombo”, Fondazione “Emanuele Gianturco”, Banca di credito cooperativo di Basilicata, Fondazione Basilicata Futuro.

Comitato Scientifico: Renato Moro, Giulia Albanese, Alberto Basciani, Marco Bresciani, Stefano Cavazza, Lucia Ceci, Patrizia Dogliani, Lutz Klinkhammer, Roberta Pergher, Donato Verrastro