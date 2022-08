Sanità, a Muro Lucano arriva la teledialisi. Il sindaco Setaro ringrazia Bardi: «Grande opportunità»

«Esprimo grande soddisfazione per l’attivazione del primo sistema innovativo lucano di teledialisi avviato sulle undici postazioni presenti nella struttura ospedaliera di Muro Lucano che consentiranno di effettuare il teleconsulto, la teleassistenza ed il telemonitoraggio garantendo l’utilizzo di tutti i posti disponibili e sgravando di conseguenza gli altri centri, in particolar modo il San Carlo di Potenza. Un’importante passo per la sanità lucana ed una grande opportunità per Muro Lucano e per l’intera area interna del Marmo Platano che, anche grazie alla telemedicina diventeranno centrali nel sistema sanitario regionale. Ringrazio il Presidente Bardi, l’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata Francesco Fanelli e il Direttore Luigi D’Angola per aver avviato questo grande processo sulla struttura ospedaliera murese. Ancora, un doveroso grazie all’instancabile équipe medica e paramedica dell’ASP operante nell’ospedale San Gerardo Maiella», lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro.