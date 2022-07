Precari della sanità lucana verso la stabilizzazione, Polese chiede a Fanelli uno sforzo ulteriore

“Sono stati pubblicati, in data odierna, sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata, gli avvisi pubblici per la stabilizzazione del personale sanitario a tempo determinato dell’Asp, del San Carlo, dell’Asm e del Crob. Si tratta di una buona notizia che fa seguito al lungo iter iniziato a giugno 2021, che ha portato all’approvazione, all’inizio di luglio, del documento sulla definizione dei criteri di priorità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio sanitari”, lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva che aggiunge: “Al netto del plauso che va alle aziende sanitarie lucane per l’ottimo tempismo, ora l’auspicio è che nessuno rimanga indietro del personale precario. L’obiettivo prioritario, infatti, resta quello di stabilizzare il personale sanitario che nella fase iniziale della pandemia, a rischio della proprio incolumità ha fatto scudo con il proprio lavoro a tutela della salvaguardia della salute dei cittadini lucani”. “Per questo chiedo a tutti, a partire dall’assessore alla Salute a alle Politiche della Persona Francesco Fanelli e a tutta la Giunta - conclude il vicepresidente del Consiglio regionale, Polese - , di mettere in campo tutti gli sforzi economici necessari per comprendere nella platea dell’avviso la stabilizzazione di tutti i precari lucani aventi diritto”.