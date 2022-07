Ramunno nuovo Dg dell'Arpab, buon lavoro da Bardi e dai consiglieri e assessori regionali di FdI

Donato Ramunno, nato a Melfi (Potenza) 51 anni fa, è il nuovo direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpab) della Basilicata. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta lucana specificando che "tale nomina è seguita a conclusione di un avviso pubblico". Laureato presso la facoltà di scienze geologiche di Unibas, con una tesi di laurea sui dissesti idrogeologici in Basilicata, Ramunno "è iscritto all'ordine dei geologi della Basilicata". "Un curriculum importante e una conoscenza della nostra regione, fanno di Ramunno - ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi - una scelta di grande valore per la nostra Basilicata. A lui vanno gli auguri di buon lavoro, con la richiesta del massimo impegno per garantire sicurezza, protezione ambientale e trasparenza a tutti i cittadini lucani, anche per creare un nuovo rapporto di fiducia tra i lucani e le istituzioni".

"Dopo una fase di stallo ed un comprensibile periodo di incertezza, auguriamo un buon lavoro a Donato Ramunno, nuovo direttore generale dell'Arpab. Da valido professionista saprà rilanciare e dare nuova linfa all'azione di un ente fondamentale per i lucani e per la Basilicata", così in una nota congiunta i consiglieri regionali di FdI, Coviello, Quarto e Leone e gli assessori regionali di FdI, Latronico e Galella.