Regione Basilicata: la Stazione Unica Appaltante mantiene le due certificazioni di qualità

“Il mantenimento delle due certificazioni, conseguite rispettivamente nel 2020 e nel 2021 – afferma Donato Del Corso, Direttore Generale della SUA – conferma ed attesta la continuità e la costanza del lavoro della Direzione Generale SUA per rispondere appieno, nell’anno in corso, ai criteri delle norme di riferimento, ma soprattutto per assicurare il rispetto di standard internazionali per la gestione della qualità in tutti i processi lavorativi di sua competenza, a garanzia della assoluta legalità, sicurezza e trasparenza delle procedure adottate oltre che di una gestione improntata alla qualità e alla sicurezza delle informazioni trattate”. Nel riconoscere l’impegno profuso in tal senso dallo staff della SUA, la società certificatrice ha tenuto a sottolineare quale punto di forza la puntuale e costante attività di monitoraggio delle prestazioni condotta dallo stesso staff, in nome di una totale trasparenza dell’autovalutazione rilevata. Soddisfazione per i due riconoscimenti sono stati espressi dalla Giunta Regionale.