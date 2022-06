ESCLUSIVA, Ultim'ora: Si è dimesso il Dg dell'Asp Giampaolo Stopazzolo

Il Direttore Generale dell’Asp di Potenza, Giampaolo Stopazzolo (originario di Vicenza), si era insediato lo scorso 18 gennaio. Poche settimane dopo è finito nel fuoco dei sindacati e in quello mediatico al grido: può un alto dirigente sanitario percepire contestualmente lo stipendio e anche la pensione maturata dopo la nomina all’incarico? Come riportato da "il Fatto Quotidiano" del 18 giugno 2022 la Corte dei Conti avrebbe avviato un accertamento per verificare se ci si trovi di fronte ad un indebito trattamento, visto che la pensione e lo stipendio vengono sommati. Arrivano oggi le dimissioni.