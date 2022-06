A Corleto Perticara la famosa arpista Claudia Lucia Lamanna per ritirare il premio Rossetti

Festa della Musica e premiati a Corleto Perticara. Prende corpo l’edizione del premio Rossetti-Montano a Corleto Perticara per celebrare l’arte della musica e dell’Arpa. Due serate che vedranno premiati il Prof. Vittorio Prinzi, storico, Sindaco e primo ricercatore storico musicale in Basilicata (1974-1980) e Claudia Lucia Lamanna, arpista di fama internazionale, vincitrice del 21° International Harp Contest in Israele, come miglior arpista al mondo.

Claudia Lucia Lamanna sarà presente Corleto Perticara per ricevere il premio Rossetti il 21 e 22 Giugno 2022 presso il Cine Teatro Comunale.

Due serate di altissimo profilo accademico che vedranno numerose personalità del mondo della cultura musicale e dell’antropologia; con uno spazio dedicato al compianto Cantautore Locale, Nello Vivacqua.