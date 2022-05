La lista “L’Alternativa – Pio Lioi Sindaco” scende in campo sul territorio bellese per presentare alla cittadinanza tutta la squadra dei candidati e del programma elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno.

Si partirà questo pomeriggio dalla frazione di San Cataldo con appuntamento alle 18.00 presso la tensostruttura. Mentre, domattina alle 11.30, sarà la volta di Bella centro presso la sala consiliare dell’ente comunale e, nel pomeriggio alle ore 18.00, il tour farà tappa a Bella – Muro in c.da Carlotta presso l’esercizio commerciale Albanese. In serata alle 20.00 il tour elettorale si concluderà a S. Antonio Casalini presso il polo scolastico della frazione.