Giro d'Italia a Potenza, Guarente: «Voglia di stare insieme e desiderio di normalità»

«Si è conclusa una giornata straordinaria per la nostra città e per la nostra regione: una giornata densa di emozioni, di colori, di voglia di stare insieme, di desiderio di normalità. Da quasi tre anni aspettavamo un momento di svago, di aggregazione, di spensieratezza che è stato possibile grazie al lavoro corale del Comune, di cittadini, imprenditori, attività produttive, Regione, Apt, Protezione civile, Acta, Polizia locale, forze di polizia tutte, Consorzio di bonifica, personale sanitario e Comuni che ci hanno fornito il supporto delle loro Polizie locali. Una macchina organizzativa che per un intero anno ha mosso tanti passi, tra mille difficoltà, per realizzare questo sogno. Non mi resta che ringraziarvi tutti, indistintamente, per aver reso magico questo giorno e per aver colorato insieme a noi la nostra meravigliosa città! Grazie Potenza, grazie Basilicata. Ed ora non ci resta che puntare dritti a san Gerardo», così il primo cittadino di Potenza, Mario Guarente, commentando la tappa lucana - con arrivo nel capoluogo - del Giro d'Italia 2022.