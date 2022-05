Tappa lucana del Giro d'Italia. Bardi: «Che emozione», Coviello: «Straordinario spot»

«Complimenti all'olandese Koen Bouwman per la vittoria di tappa oggi a Potenza. Con lui ha vinto tutta la Basilicata, che ancora una volta ha mostrato la sua bellezza a tutto il mondo. Due anni fa a Matera, quest'anno a Potenza, il Giro d'Italia è sempre il benvenuto nella nostra regione. Ps: ma quanto entusiasmo oggi lungo le nostre strade? Che emozione!», scrive il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. «Straordinario spot per la Regione Basilicata. Da Maratea a Pignola passando per le straordinarie bellezze dell'Appennino lucano con gli ultimi ed avvincenti chilometri cittadini della volata finale che hanno dato lustro al Capoluogo di Regione. Un percorso - quello di oggi - davvero impegnativo, è questa la Basilicata: mare e montagna, natura e paesaggi da togliere il fiato. Questo evento di portata nazionale apre al meglio la nostra stagione turistica estiva e mi auguro che possa essere ricca di soddisfazioni per gli operatori del settore», commenta il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello.