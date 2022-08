Sputnik in arrivo a Pisticci per il grande Festival della Basilicata tra musica e fumetti

Giuseppe Palumbo, fumettista lucano, come ogni anno è ospite d’eccezione del Festival e presenterà, insieme a Romeo Gallo, l’opera The washer (personaggio immaginario, protagonista di una serie di micro-saghe ideate da Giuseppe Palumbo, testi, e Romeo Gallo, disegni.) Romeo Gallo e The Washer sono stati anche tra i protagonisti del Festival.del Nerd di Foggia.

Dal 19 al 21 agosto ritorna a Pisticci lo Sputnik Festival, kermesse annuale giunta all’ottava edizione dedicata all’autoproduzione editoriale e alla musica indipendente. Il Festival è organizzato come ogni anno dall’associazione Lucana Mente Lab. La coda del Festival quest’anno sarà però eccezionalmente più lunga: per il 27 agosto lo Sputnik, assieme all’etichetta discografica Tempesta dischi, organizza il concerto dei Tre allegri ragazzi morti + Corveleno presso l’Anfiteatro La Salsa a Pisticci (Mt). Come ogni anno, l’evento si terrà nel rione Terravecchia, centro storico di Pisticci, in provincia di Matera. Ogni giorno si alterneranno workshop, concerti e presentazioni di libri, con la presenza di più di 50 espositori provenienti da tutta Italia.

Tra i molti eventi previsti dal programma, per la sezione fumetto vanno segnalati: Catelani e Fabbri che presenteranno “Tristerio e Vanglorio”, un’avventura esilarante dal gusto underground, impreziosita da eleganti e mature influenze retro-pop. Storia a fumetti edita da edizioni BD, scritta e disegnata da Francesco Catelani e Federico Fabbri. Candidata come miglior fumetto e migliore sceneggiatura al Napoli Comicon 2022, ma soprattutto la presenza di Giuseppe Palumbo, fumettista lucano, come ogni anno ospite d’eccezione del Festival, che presenterà, insieme a Romeo Gallo, l’opera The washer (personaggio immaginario, protagonista di una serie di micro-saghe ideate da Giuseppe Palumbo, testi, e Romeo Gallo, disegni.) Romeo Gallo e The Washer sono stati anche tra i protagonisti del Festival.del Nerd di Foggia.

La giovane artista Federica Ferraro presenterà, insieme alla straordinaria partecipazione di Andrea Bruno (docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, tra i fondatori di Canicola Edizioni) per il festival l’ultima sua opera in collaborazione con la nostra casa editrice SPUTNIK, suo fumetto d’esordio: “E poi muori- una storia horror neomelodica”. Questa pubblicazione è stata candidata per il Premio Speciale COMICON Nuove Strade – Miglior Autoproduzione 2022.. Ancora fumetto con Samuele Canestrari e Luigi Filippelli che presenteranno la loro opera “Un corpo smembrato”, un novel graphic, a cura di ERIS Edizioni. In tutti e tre i giorni del Festival, ogni pomeriggio, ci saranno attività e workshop: solo per il giorno 19 sarà il workshop di scrittura creativa, ideato da Francesco Catelani. Il workshop affronterà le tematiche della sceneggiatura e stesura di un fumetto, portando i partecipanti a realizzare una propria storia. Per tutta la durata del Festival ci saranno invece il laboratorio dedicato all’animazione stop – motion, a cura di Domingo Bombini; il workshop di incisione curato da Ida Vè e Sasori Komomo, e per la prima volta al festival, un workshop musicale gestito da Antonio Raimondo che prevederà per il giorno 21, una jam session a cura dei partecipanti.

Per finire, il giorno 27 agosto, lo Sputnik Festival avrà l’onore e il piacere di presentare, in associazione all’etichetta discografica Tempesta dischi, il concerto dei Tre allegri ragazzi morti + Corveleno presso l’Anfiteatro La Salsa a Pisticci (Mt). Per informazioni e per l'acquisto dei biglietti è possibile visitare il sito ufficiale dello Sputnik Festival: www.sputnikfestival.it