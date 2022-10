Più cibo per tutti, ma con quali conseguenze per la salute e l'ambiente?

A livello globale, la produzione di alimenti è aumentata negli ultimi decenni e mai come ora è alla portata di più persone. Meglio nutriti e più equità sociale e ambientale? Francamente, ciò che emerge da uno studio pubblicato da poco su “Nature Food” è un'immagine controversa. Vediamo da vicino quali sono le principali evidenze che emergono. Ebbene, i sistemi alimentari si sono evoluti in tutto il mondo per produrre calorie sufficienti per miliardi di persone a un costo accessibile, scrivono Ramya Ambikapathi e colleghi su “Nature Food”. [1] La loro nuova analisi suggerisce che molte persone in tutto il mondo possono permettersi un’alimentazione di qualità superiore. Tuttavia, il valore nutrizionale, la quantità e gli esiti per la salute del cibo prodotto e commercializzato dai sistemi alimentari globali non sono adeguati. Il semplice produrre e commercializzare più cibo in tutto il mondo non significa che le persone siano ben nutrite. Ambikapathi e colleghi così scrivono: “La stragrande maggioranza delle persone che vive nei paesi rurali e di tipica tradizione contadina, oltre tre miliardi di persone nel mondo, non possono permettersi un’alimentazione nutriente. Inoltre, l'accessibilità economica non è sempre tradotta nella disponibilità o nella possibilità di consumare effettivamente un’alimentazione sana, varia ed equilibrata. La fame e la povertà sono in aumento, così come l'obesità e le malattie legate all'alimentazione. La disuguaglianza è ancora dilagante e ignorata. Il degrado ambientale è aumentato oltre i limiti di sicurezza in base a molti parametri e il cambiamento climatico sta conducendo verso una grave catastrofe. Questi sono gli attuali e potenziali fallimenti della transizione del sistema alimentare”.

Ovviamente, non mancano esperti di politiche alimentari che offrono le proprie soluzioni per creare sistemi alimentari globali più sostenibili.La Commissione EAT-Lancet ha pubblicato un modello nel 2019. [2] Ma ci è voluto poco tempo per trovare i difetti in quel modello.Questo modello presenta una visione di esperti "dei paesi ricchi e industrializzati del nord del mondo" che non si è rivelata pertinente o utile in altre parti del pianeta, afferma Matthias Kaiser, professore di etica e filosofia in Norvegia. [3] Quindi sono in corso lavori sulla versione 2.0 di EAT-Lancet e sicuramente ci saranno altri ricercatori che avranno da ridire anche su tale versione. Siffatto acceso dibattito, non solo tra esperti, si verifica perché tutti - letteralmente tutti su questo pianeta - sono interessati al valore nutrizionale e alla salute correlati all’offerta dei sistemi alimentari. Tuttavia, molti non prestano attenzione a quanto affermano coloro che hanno altri punti di vista, bisogni e interessi. Questo è il motivo per cui diventa così difficile trovare un equilibrio tra obiettivi sociali, ambientali ed economici per i sistemi alimentari sostenibili. Ma la partita è così importante che merita il duro lavoro necessario. In fondo, la nostra sopravvivenza e quella del pianeta dipendono da questa partita.



Bibliografia

1 . Ambikapathi, R., Schneider, K.R., Davis, B. et al. Global food systems transitions have enabled affordable diets but had less favourable outcomes for nutrition, environmental health, inclusion and equity. Nat Food 3, 764–779 (2022). https://doi.org/10.1038/s43016-022-00588-7

2 . Willett W, Rockström J, Loken B, et al. Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet. 2019 Feb 2;393(10170):447-492. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31788-4. Epub 2019 Jan 16. Erratum in: Lancet. 2019 Feb 9;393(10171):530. Erratum in: Lancet. 2019 Jun 29;393(10191):2590. Erratum in: Lancet. 2020 Feb 1;395(10221):338. Erratum in: Lancet. 2020 Oct 3;396(10256):e56. PMID: 30660336.

3 . Zagmutt FJ, Pouzou JG, Costard S. The EAT-Lancet Commission: a flawed approach? Lancet. 2019 Sep 28;394(10204):1140-1141. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31903-8. PMID: 31571598.