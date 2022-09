Così, persino per il bravo, giovane, vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, già proiettato in Parlamento col PD, può diventare salutare una ripassatina di storia e passione da parte di un compagno di altri tempi che gli ricorda come il futuro ha un cuore antico: quel del Partito Comunista Italiano.