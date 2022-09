De Luca a Picerno non le risparmia ai dem sulla mancata candidatura di Pittella. IL VIDEO

All'incontro elettorale di Picerno partecipa il governatore campano Vincenzo De Luca. C'è tutto il Partito democratico che conta, compreso il candidato al senato Vito De Filippo. A un certo punto, però, De Luca spiazza tutti: definisce Marcello Pittella un amico. E ammette che è stato trattato male a casa sua. De Luca è famoso per non mandarle a dire. Ma nessuno poteva immaginare che affrontasse in un modo così frontale la questione della mancata candidatura nel Pd di Pittella.