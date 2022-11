Tra Foggia e Avellino un pareggio coi botti dei tifosi. «Tifosi? Delinquenti a cui chiederemo i danni», sbotta Ghirelli

Scoppia, intanto, il caso dei petardi in campo lanciati dai tifosi, che ha portato alla sospensione della partita per circa 5 minuti. Dura la presa di posizione del presidente di Lega Pro Ghirelli. "Tifosi? Delinquenti. Basta! Ho dato mandato ai legali di intraprendere ogni opportuna azione per richiedere i danni a chi, facendo atti delinquenziali, mette a rischio l'incolumità dei calciatori e degli spettatori, arrecando un danno incalcolabile all'immagine della Serie C" le parole di Ghirelli.