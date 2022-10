Il presidente dell'Ordine dei Medici Anelli striglia Emiliano sui 400mila pugliesi che attendono una visita: «Le Asl hanno 200milioni inutilizzati»

Anelli punta anche il dito contro il Pd pugliese per la nuova proposta di legge presentata. Per il presidente dell'ordine di medici "la politica non trova di meglio che rispolverare una legge, già bocciata nella precedente legislatura dal Consiglio, quella sulle liste d'attesa, che introduce sanzioni contro i direttori generali ed il blocco dell'attività libero professionale dei medici".