Letta kamikaze in Puglia con i paracadutati da altre regioni. Stefàno: «Nessuna donna capolista, nessuna vergogna?»

A Bari, collegio uninominale per la Camera, correrà la scienziata barese Luisa Torsi; ma, osserva criticamente il senatore pugliese Dario Stefano, che ha restituito la tessera a Letta, «La volonta' di Letta e Boccia di trasformare questo partito tradizionalmente maschilista in un partito femminista che dia spazio alle donne' si e' arenata con la sostituzione dei capigruppo Pd a Camera e Senato nel 2021. In Puglia, nessuna donna capolista. Nessuna vergogna?»