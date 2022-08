Letta in tilt per le liste, Dario Stefàno: «Ha fatto flop e Michele Emiliano in Puglia ha desertificato il PD»

Letta è in tilt per la definizione delle liste, con la direzione nazionale rinviata continuamente. Il senatore pugliese Stefàno ne ha anche per lui: “Letta è responsabile di una strategia politico parlamentare fallimentare - argomenta - cominciata con l’arenamento del ddl Zan e proseguita con la miopia avuta durante le convulse elezioni del Quirinale, dove il suo alleato per la pelle Giuseppe Conte si era messo d’accordo con Salvini”.