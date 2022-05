Regioni, "paradiso" di consulenze: Basilicata e Molise battono la Puglia e persino la Campania. La Calabria è la più spendacciona d'Italia

Con 624.649,37 di incarichi, la Basilicata (545mila abitanti) batte la Puglia che spende 530.187,27. Se si tiene conto del rapporto con gli abitanti, il Molise (294.294 abitanti) spende molto di più della Puglia (3milioni 933mila abitanti), cioè 399.104,32. In proporzione, la spesa della Regione molisana e di quella lucana è persino maggiore di quella della Campania, che spende 1.055.933,19 euro e conta 5milioni 624mila abitanti, come si evince dalla speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana.