Emiliano esce allo scoperto: «Votate collegio per collegio il candidato migliore, che sia del Pd o dei 5stelle non importa»

«Il voto utile? Legittimo che Enrico Letta lo invochi. E io voterò il Pd, ma in Puglia amministro con i 5 Stelle e ai miei qui devo dire: scegliete collegio per collegio il candidato migliore cercando di far confluire i voti su uno solo, che sia del Pd o dei 5stelle non importa», dice il presidente della Regione Puglia nell'intervista.