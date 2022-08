Colpo di scena del PD a Novara: piazza Laura Castelli all'uninominale togliendo il posto a una storica militante Dem, record di preferenze

Laura Castelli, originaria della provincia di Foggia, ex M5s poi confluita in 'Impegno civico' di Luigi Di Maio, dopo aver lavorato nel gruppo pentastellato al Consiglio regionale del Piemonte, nel 2013 e' stata eletta per la prima volta alla Camera. Rieletta nel 2018 e' arrivata al ministero dell'Economia nel primo governo di Giuseppe Conte