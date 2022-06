«Pensa che andai via da Foggia perche' volevo uno spazio piu' grande, perche' non mi sentivo amata. Ora mi ritrovo a camminare per la mia citta' dove la gente mi chiede di candidarmi e di fare la sindaca. A volte la voglia viene a me, ma anche agli altri. Mi manca la politica ma c'e' anche qualcuno a cui manco io».