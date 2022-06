Campobasso off limits per la storica sfilata dei "Misteri", l'assessore Cretella: «Evitate assolutamente l'auto per venire in centro»

Evitate assolutamente di prendere l'auto per raggiungere il centro, viviamo questi giorni di festa senza traffico e smog". E' l'appello dell'assessore alla mobilità del comune di Campobasso Simone Cretella che questa mattina ha illustrato in Municipio il piano straordinario per la viabilità in vista della sfilata dei Misteri di domenica mattina e del concerto dei Litfiba in serata, annunciando un servizio di navetta no-stop per l'intera giornata di domenica.