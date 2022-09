Foggia ready to take off: la città riprende il volo con il rilancio dell'aeroporto, sulle ali il gelo di chi ne parla male

"Ready to take off", pronti a partire, quindi. Purché la si smetta, a cominciare dai protagonisti del miracoloso decollo, di assecondare la narrazione negativa della città: un brand ottimo per "rivendersi" le progressioni di carriera, devastante per quell'attrattiva turistica e commerciale che si vuole favorire con il rilancio dell'aeroporto. La denigrazione della città è il "gelo" più insidioso per le ali del Gino Lisa.