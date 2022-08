Il Tribunale della Libertà di Bari rigetta i ricorsi dei boss mafiosi di Foggia accusati di voler uccidere un imprenditore edile

Gli avvocati Claudio Caira e Antonello Genua sostengono che non ci sono indizi sufficienti e che il presunto progetto di omicidio non entro' mai nella fase esecutiva per cui il reato non sussiste. Secondo la DdA di Bari e la squadra mobile Fratianni doveva essere ucciso per non aver restituito ai Francavilla circa 600 mila euro proventi di attivita' illecite che doveva investire per conto del clan. Fratianni è agli arresti dal 2 agosto con l'accusa di duplice omicidio di Antonello Francavilla e del figlio minorenne avvenuto il 2 marzo scorso a Nettuno