Dell'Erba e Gatta (FI): «A Foggia non serve la balia di Emiliano, su che basi vuole affiancare i commissari?»

“I commissari -aggiungono- hanno una loro autonomia istituzionale e anche se i foggiani non apprezzassero il loro modo di affrontare problemi della città, bisogna tenere a mente che svolgono il loro compito in un Comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Ai commissari straordinari non servono sicuramente delle bàlie di Emiliano e, al tempo stesso, Foggia non ha bisogno di interferenze politiche in questa fase così delicata", dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia Paolo Dell’Erba e Giandiego Gatta