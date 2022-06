A Foggia arriva l'estate Lunatica nel Bosco di Elda

Prendete un luogo incantevole immerso nel verde, una serie di concerti di straordinari artisti e un’ottima ristorazione con prodotti di alta qualità, uniteli e il risultato è Lunatica nel Bosco Elda. La rassegna musicale che nasce dall’incontro di tre professionisti appassionati, ognuno del proprio settore, che caratterizzerà per sette appuntamenti l’estate della provincia foggiana da giugno a settembre.

Il luogo. Bosco Elda è una tenuta, risultato del recupero di un’antica masseria della metà del secolo scorso. La ristrutturazione è iniziata ben 15 anni fa, piantando circa 30 ettari di bosco di eucalipti e macchia mediterranea, ed è espressione della filosofia di sostenibilità ambientale dell’imprenditore Marcello Salvatori, che grazie ai suoi interventi ha valorizzato la vocazione naturalistica del luogo.

I concerti. La proposta musicale di sette concerti, da Giugno a Settembre, si pregia della presenza di importanti artisti nazionali e internazionali, alcuni per la prima volta in questa provincia. Dal soul, al funk, al R & B, al jazz, al cantautorato, la selezione non ha preclusioni di genere. L’unica discriminante resta la qualità artistica, in linea con le scelte perseguite nella ventennale esperienza di Nino Antonacci e del suo Moody Jazz Cafè, a cui è affidata l’organizzazione della rassegna.

L’enograstronomia. Oltre all’abituale attività quotidiana, anche durante i sette appuntamenti musicali, Bosco Elda proporrà le appetitose prelibatezze preparate con amore dallo chef Letizia Consalvo, esperta nella valorizzazione creativa delle eccellenze della tradizione. Con Bosco Elda potrà lavorare materie prime da agricoltura biologica provenienti dall’azienda agricola circostante. Infatti, tutti i prodotti alimentari, i vini di Elda Cantine, il pane, l’olio, la frutta, le farine e tutta la verdura arrivano dai circa 100 ettari di terre.



Il primo appuntamento. SIMONA BENCINI & LMG quartet

Si comincia il 29 Giugno con la fantastica Simona Bencini e il suo LMG quartet. Simona Bencini non si può definire una cantante jazz tout court, ma una cantante duttile che ha fatto della contaminazione e della trasversalità la sua cifra stilistica: dal soul-funk dei Dirotta su Cuba alla canzone d'autore di Pacifico ed Elisa, dal jazz di Stefano Bollani e Lmg 4tet allo swing della PMJO (Parco della Musica Jazz Orchestra). Accompagnata da Lmg 4tet, quartetto pugliese formato da Mario Rosini (piano, tastiere e voce), Gaetano Partipilo (sax alto), Giorgio Vendola (contrabbasso) e Mimmo Campanale (batteria), col quale aveva registrato il suo primo disco jazz “Spreading love”( GrooveMaster 2011, Egea), Simona Bencini torna con “UNFINISHED”, album di jazz songs inedite terminato durante il lockdown del 2020 in veste non solo di interprete ed autrice, ma anche di produttrice e discografica con la sua etichetta Sherazade Sound. Una Simona inedita, dolce, intensa, romantica che con questo nuovo repertorio racconta quel lato secondario, ma non meno importante, rimasto troppo a lungo sopito. Fatta eccezione per la rivisitazione groovy dello standard di Duke Ellington "It don't mean a thing", gli altri brani sono tutti scritti da compositori italiani, fra cui il grande armonicista Bruno De Filippi, del quale Simona ci regala una toccante versione italiana della sua “April in NY” con un testo inedito dell'autore Giorgio Calabrese che Bruno le spedì qualche anno prima della sua scomparsa. Lo stile dell'album è vintage e raffinato, le melodie eleganti ed articolate mettono in risalto l'interpretazione ed il canto di Simona la cui voce ha raggiunto grande maturità, consapevolezza ed un calore carico ormai di vissuto e di esperienza. Sul palco è accompagnata dagli Lmg 4tet, per un live che segue il flusso intenso e danzante dell'ultimo album ma con punte di grande energia grazie al recupero di parte del repertorio tratto dall'album “Spreading love”.

I prossimi appuntamenti:

13 Luglio | Leon Beal & Luca Giordano Band

23 Luglio | Francesca Tandoi trio

11 Agosto | Savana Funk

15 Settembre | Vanessa Peters band

29 Settembre | Bob Malone band