Giorgio Lovecchio per il decollo dell'aeroporto di Foggia: «Frutto di una bella sinergia istituzionale»

«È un traguardo importante che è frutto di una bella sinergia tra le istituzioni regionali, il comitato Vola Gino Lisa e l'opera di noi parlamentari, che con la nostra attività di controllo, con le interrogazioni e con i mezzi a nostra disposizione, abbiamo contribuito a quello che potrebbe essere un capitolo importante per la storia di Foggia e Provincia», ha dichiarato il parlamentare foggiano del Movimento 5 Stelle. «Continueremo a fornire il nostro apporto affinché quella di oggi sia l'ultima e definitiva inaugurazione e che possa essere garantita la continuità dei voli. Foggia, Gargano, Monti Dauni, Tavoliere, ma anche le province e regioni limitrofe, ne trarranno giovamento. Un volano per il turismo e per l'economia di questa terra splendida», dice Giorgio Lovecchio, Vicepresidente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione.