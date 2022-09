La sfida a 15 per la prossima "Capitale della Cultura": in campo per la Puglia ci sono Monte Sant'Angelo e Otranto

Da Agrigento a Sulmona, per il 2025 sono 15 le citta' italiane che hanno presentato la manifestazione d'interesse scritta al ministero della Cultura per il titolo di "Capitale italiana della cultura". Monte Sant'Angelo (Gargano, Foggia) concorre con il progetto per "un Monte in cammino". Per la Puglia c'è anche Otranto (Lecce) , con un "Mosaico di Culture"