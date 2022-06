D'Avenia e Dell'Acqua incontrano gli studenti del "Federico II" di Apricena

Il 24 maggio 2022, presso l’IIS Federico II di Apricena, l’incontro online con gli scrittori Alessandro D’Avenia e Cristina Dell’Acqua ha concluso il Progetto “Leggere al Federico II”, attuato dalle docenti Natalia D’Avena e Marica Manuppelli e rivolto agli studenti delle classi 1^C e 2^C del Liceo scientifico. Pensato principalmente per risvegliare, esercitare e coltivare l’amore per la lettura, oltre che per sviluppare e potenziare il senso critico, il Progetto è stato articolato in diverse attività, utilizzando anche strategie di lettura innovative. In particolare, la lettura del romanzo “L’Appello” di D’Avenia e del saggio “Il Nodo magico” di Dell’Acqua, ha fornito agli studenti molti spunti di riflessione, raccolti in un video elaborato durante le attività progettuali e nelle domande che sono state rivolte agli stessi autori durante l’incontro online. Il fil rouge delle varie attività del progetto è stata la tematica del legame, che sin dai tempi di Omero, non può essere scisso da magia e amore... Continua a leggere