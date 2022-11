I due minorenni morti nell'elicottero dell'Alidaunia di Foggia precipitato sono figli di Botjan Rigler, direttore della più grande tv commerciale slovena

I ragazzi erano i figli di Botjan Rigler direttore tecnico di Pro Plus del, la piu' grande Tv commerciale slovena che gestisce i canali Pop Tv ed Kanal. L'uomo con la sua famiglia era in vacanza in Puglia e ieri aveva trascorso una giornata alle isole Tremiti. Sono tutti morti con il volo dell'Alidaunia proveniente dalle isole garganiche e diretto a Foggia