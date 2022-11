Elicottero dell'Alidaunia di Foggia precipitato a 5 anni dalla tragedia aerea in Abruzzo in cui perse la vita Mario Matrella, ex tecnico della compagnia aerea foggiana

Mario era un soccorritore e, ironia della sorte, aveva finito il proprio turno di lavoro la sera prima; poi, a causa delle emergenze, ha proseguito il proprio turno in soccorso di un elicottero a Campo Felice, in Abruzzo, si schianta tra la nebbia a quota 2 mila metri sul Monte Cefalone, nel territorio comunale di Lucoli (L'Aquila), ignaro che quello sarebbe stato il suo ultimo soccorso. Il decollo dalle Isole Tremiti, richiama alla memoria, per numero di vittime, altre tragedie analoghe avvenute in Italia negli ultimi anni.