Verso il governo Meloni perde quota la 'lucana' Casellati al ministero della Giustizia

Un nome quello di Nordio molto caro ai Fratelli che lo avevano proposto già per il Colle come successore di Sergio Mattarella lo scorso gennaio. Nato a Treviso, classe 1947, nella sua carriera da magistrato ha condotto inchieste sulle Brigate Rosse in Veneto, su Tangentopoli e sul Mose di Venezia. Scrittore per riviste giuridiche e autore di romanzi, ha spesso assunto posizioni minoritarie nella magistratura, firmatario dei referendum sulla giustizia proposti dai Radicali e dalla Lega, a partire da quello sulla separazione delle carriere tra giudici e pm, di cui è sempre stato fautore. Uno degli obiettivi di Silvio Berlusconi è l’abolizione della Legge Severino, sulla quale Giorgia Meloni si schierò contro nei referendum sulla Giustizia, Nordio intercettato dai cronisti si è lasciato andare ad alcune riflessioni di merito: “Io ho presieduto l’associazione nazionale per il Sì al referendum, però questo non significa che l’idea personale di un parlamentare sia vincolante per la coalizione. È il programma che conta”. E sull’uso delle intercettazioni rilancia: “Ho scritto sei libri negli ultimi venticinque anni sull’uso delle intercettazioni, basta che uno li legga e sa quali sono le mie idee. Andate a leggerli così mi fate un po’ di marketing e pubblicità non sempre le posizioni sono omogenee e concordanti e come sempre le regole della politica esigono dei compromessi. Ma da quanto leggo sui giornali, questo avverrà nella piena armonia della coalizione”