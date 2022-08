Lamorgese pronta a lasciare il Viminale con il record di sbarchi: in 48 ore uno ogni 30 minuti

Sono stati oltre 2000 i migranti arrivati tra la notte di venerdì e quella di sabato, con punte di 11 sbarchi in in una sola ora, per un totale di 50 approdi - ovvero quasi due ogni 60 minuti -, come accaduto ad esempio nella giornata di sabato sull'isola di Lampedusa. Cifre enormi mai registrate prima di oggi, dal momento che il precedente record di sbarchi, ampiamente superato durante il fine settimana appena trascorso, era di 36 sbarchi in un solo giorno.