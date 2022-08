Sanità lucana, per l'eurodeputata Gemma c'è un caso di mala burocrazia provocato da tre delibere

“Quando è in gioco la salute dei cittadini e il funzionamento dei servizi sanitari la politica e chi ricopre ruoli istituzionali hanno il dovere di trovare insieme tutte le soluzioni possibili e il più rapidamente possibile. La grave situazione che si è venuta a creare in Basilicata, rispetto al rischio che decine di migliaia di lucani sarebbero sul punto di non poter più ricevere le prestazioni sanitarie prenotate in una delle strutture private della specialistica ambulatoriale regionale, merita risposte e azioni politiche super partes e immediate”. Con questo appello alle forze politiche lucane, l’eurodeputata di Impegno Civico Chiara Gemma interviene sul possibile blocco dei servizi ambulatoriali nelle strutture accreditate della Basilicata