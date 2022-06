"Mai col partito di Bibbiano" a "uno non vale l'altro": Di Maio sta con Draghi e lascia il M5S

In serata il bollettino del contenitore "Insieme per il Futuro" dava 62 iscritti, di cui 11 in Senato dove occorrono 10 eletti per formare un gruppo, e il numero potrebbe ancora crescere nelle prossime ore. Fra di loro cinque degli undici membri del governo in quota movimento (la viceministra Laura Castelli e i sottosegretari Manlio Di Stefano, Danila Nesci, Pierpaolo Sileri e Anna Macina oltre a Vincenzo Spadafora e al questore della Camera Francesco D’Uva) e tre presidenti di commissione di Montecitorio: Simone Battelli (Politiche Ue), Vittoria Casa (Cultura) e Filippo Gallinella (Agricoltura)