Bomba ai danni di un bar di Potenza, due arresti. Guerra di posizionamento fra clan mafiosi

La squadra mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Marco Datena e Gennaro Miele, ritenuti responsabili dell’esplosione di una bomba che nella notte fra il 9 e il 10 aprile danneggiò pesantemente il bar di Michele Scavone al civico 20 di viale del Basento, a Potenza. Il quadro indiziario è stato ricomposto attraverso l’acquisizione di numerose immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona che hanno consentito agli investigatori di individuare l’auto utilizzata per gli spostamenti, immortalando anche il momento della deflagrazione dell’ordigno e la sagoma del soggetto che lo aveva posizionato