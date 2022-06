Intitolata al mai dimenticato Antonio Luogo la nuova sede regionale del Pd Lucano

La sede è stata intitolata al parlamentare lucano Antonio Luongo già membro della segreteria regionale del Pci della Basilicata e segretario regionale del Pds. Deputato per quattro legislature, eletto per la prima volta alle elezioni suppletive del 1999 per la Camera dei deputati nel collegio uninominale di Lauria per sostituire Gianni Pittella, eletto al Parlamento europeo. Nel 2014 divenne segretario regionale del Pd in Basilicata. È venuto a mancare un anno dopo a 57 anni, a causa di un infarto mentre era alla guida della sua auto