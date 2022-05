Mascherina a scuola? Incredibile: Speranza non sa il perchè e neppure il ministero della Salute

La decisione - come sempre tutta politica - di far indossare le mascherine a scuola a tutti i bambini e i ragazzi minorenni non ha basi scientifiche. A dirlo è lo stesso ministero della Salute, con un documento firmato dal direttore generale Giovanni Rezza, che rispondeva al quesito avente come oggetto “Riscontro istanze di accesso civico generalizzato rapporto rischi/benefici obbligo delle mascherine in classe per i minori”. Rezza nel documento molto sintetico scrive: “Richiesta documentazione che attesti studi e rischi/benefici utilizzo giornaliero imposto sui minori dai 6 anni di età. Al riguardo questa Amministrazione non è in possesso della documentazione richiesta”