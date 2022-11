Dal 23 novembre chiusura temporanea del Museo Archeologico di Metaponto per la ristrutturazione con il progetto 'Pon Cultura'

Dal 23 novembre, il Museo archeologico nazionale di Metaponto (Matera) chiuderà temporaneamente al pubblico "per ristrutturazione con il progetto 'Pon Cultura e Sviluppo' 2014-2020". In una nota della Direzione regionale Musei Basilicata è specificato che "l'intervento, che riguarderà l'intera struttura, avrà un triplice obiettivo: la revisione e manutenzione globale del museo, l'ampliamento del percorso di visita con l'inclusione degli spazi del cosiddetto 'II lotto' ancora mai aperto al pubblico ed il rinnovamento globale dell'allestimento interno". E la Direzione regionale Musei Basilicata "ha intenzione - è scritto nel comunicato - di raccontare il cantiere in ogni sua fase di avanzamento, con una rubrica dedicata sui social istituzionali con l'hahstag #cantieremuseometaponto e con l'apertura di un'apposita sezione sul sito del Museo archeologico di Metaponto. Tutti gli appassionati potranno essere sempre aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori e scoprire pezzo dopo pezzo tutte le novità che il Museo offrirà alla sua riapertura". "L'ampliamento dell'esposizione con l'integrazione delle sale del 'II lotto' - ha sottolineato la direttrice della Direzione regionale, Annamaria Mauro - è un obiettivo che il Museo aspetta da molti anni e che sarà portato avanti attraverso un intervento di rinnovamento della struttura soprattutto dal punto di vista allestitivo. L'intervento si pone l'obiettivo di rimettere a sistema i due diversi lotti di costruzione, uniformandone i materiali e ricomponendo il nuovo percorso di visita attraverso un'esposizione ampliata. Auspichiamo che questo totale rinnovamento renda il Museo di Metaponto inclusivo, accessibile e contemporaneo".