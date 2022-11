Matera: Piero Marrese nuovamente in campo per il bis in Provincia

"Toccante, al limite della commozione, il gesto di condivisione della mia ricandidatura a presidente della Provincia di Matera da parte della stragrande maggioranza dei Sindaci, che amministrano i trentuno comuni della provincia. Grato di vero cuore per il vostro sostegno e per aver creduto in me. Ringrazio, in maniera particolare, il consigliere provinciale Carmine Alba e il vice sindaco di Montalbano Jonico, Giuseppe Di Sanzo, per aver presentato la mia candidatura". Lo scrive in un post l'attuale presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, che ha annunciato la sua ricandidatura alla guida dell'Ente in vista delle elezioni in programma il 3 dicembre. "Un risultato possibile grazie alla via del dialogo e soprattutto dell'ascolto che ho posto a fondamento del mio mandato. Mi sono sempre messo nei panni dell'altro, partendo proprio dalla mia esperienza di sindaco, consapevole che molte (troppe) volte siamo soli ad affrontare la gestione amministrativa dei nostri comuni, e quello che si chiede e' di poter esprimere le nostre idee per il bene dei territori. Ebbene, e' da questo che sono partito, da quella dimensione empatica che, nel corso di questi quattro anni passati, mi ha consentito - continua Marrese - di essere solidale alla loro causa. Del resto ho sempre considerato la Provincia come la 'Casa dei Comuni', unica famiglia che mira al benessere del singolo e della comunita' tutta. Anche questa volta insieme, per dare 'voce' a tutte le trentuno comunita' provinciali per poter guardare al futuro con piu' ottimismo" conclude Marrese.