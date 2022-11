Avigliano, nasce il Gruppo Misto in seno alla maggioranza: obiettivo continuare a lavorare serenamente

"La crisi determinatasi nel Comune di Avigliano dopo l’azzeramento della giunta, la revoca di un solo assessore, e le dimissioni del Vicesindaco, segna un momento di cesura dopo due anni di intensa attività amministrativa nella comunità gianturchiana. A fare da spartiacque, e nel tentativo trovare adeguate soluzioni all’impasse venutasi a creare, la nascita di un gruppo misto all’interno della maggioranza formato da: Nicola De Carlo, Angela Maria Salvatore, Federica De Carlo, Marialuisa Galligano, Leonardo Martinelli e Carmen Lorusso. L’auspicio è che si possa continuare a lavorare serenamente per Avigliano, rispondendo alle numerose istanze dei cittadini e dei territori che compongono il variegato perimetro urbano. Per farlo è necessario, dunque, riprendere il cammino, continuare ad agire nel mero interesse della collettività, e cogliere tutte le sfide e opportunità alle quali si è chiamati a rispondere con lungimiranza e spirito di sacrificio nel rispetto di tutte le parti. La crisi si supera con la dialettica del confronto e l’onestà intellettuale di accogliere punti di vista divergenti. Su tali presupposti prende vita il nuovo gruppo consiliare. La speranza è che ciascuna parte si adoperi per generare un reale cambiamento politico, economico, sociale e culturale del tessuto aviglianese", è quanto si apprende da una nota stampa.