Con Ferrandino in Renew Italia si rafforza il Terzo Polo: Pittella e Pessolano rilanciano i dossier per la Basilicata

“Dopo la nascita della delegazione "Azione - Italia Viva" all'interno dell'emiciclo di Bruxelles l'ingresso dell'europarlamentare Giosi Ferrandino nella famiglia europea di Renew Italia rafforza il progetto riformista del Terzo Polo. Con l’amico Ferrandino, europarlamentare del sud eletto anche in Basilicata, si va ad aggiungere un ulteriore tassello nella composizione della federazione riformista che prenderà il via il prossimo 19 novembre a Napoli durante i lavori dell'assemblea nazionale di Azione. La sfida di mettere in campo una forza alternativa alla destra sovranista e alla sinistra populista può essere vinta anche grazie a profili come quello di Giosi e dei tanti che, proprio in queste ore, stanno aderendo ad Azione. Siamo certi che incontreremo presto Ferrandino per discutere dei vari temi strategici dell'agenda comunitaria e dei dossier per la Basilicata, a partire dal PNRR che rappresenta un'occasione straordinaria di rilancio e rigenerazione dei nostri territori e della nostra economia.” Lo dichiarano Marcello Pittella, responsabile Regioni segreteria nazionale di Azione e Donato Pessolano, segretario regionale Azione.